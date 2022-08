Eboli, sei giovani fermati per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica

Sei giovani sono stati fermati ed identificati questa notte ad Eboli dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri.

Rischio multa

I sei ragazzi, tutti maggiorenni e residenti ad Eboli, rischiano una sanzione fino a 500 euro per schiamazzi notturni e disturbo della quiete pubblica. A sollecitare le forze dell'ordine il sindaco, Mario Conte, che ha raccolta le lamentele dei residenti di piazza Ripa, da tempo esasperati per la situazione che si è venuta a creare in zona. "Era da tempo - spiega il sindaco che i residenti si lamentavano per il disturbo continuo. Questa prima azione di controllo non resterà isolata. Vogliamo che i giovani si divertano ma in maniera civile e non a discapito del prossimo".