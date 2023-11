Oltre 1000 fiale e pasticche di anabolizzanti trovate in palestra: denunciato un uomo

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Eboli hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno un uomo per utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze per alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Il blitz

L’uomo è stato trovato in possesso, sia presso l’abitazione che in una palestra di Battipaglia, di 1.166 dosi tra pasticche e fiale di anabolizzanti e androgeni illecitamente detenute. Gli anabolizzanti – secondo quanto comunica la Finanza - venivano utilizzati in occasione di gare di body-building. Sono inseriti nella lista dei farmaci vietati stilata dalla World Anti Doping Agency (WADA), in quanto estremamente pericolosi per la salute.