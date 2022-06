Anziani, micro nidi e ludoteche: stanziati i fondi per il Piano di Zona ad Eboli

Nuovi fondi per il Piano di Zona ad Eboli: 408mila 853 euro circa per servizi di cura all’infanzia e 316mila 627 per servizi di cura agli anziani non autosufficienti. E’ stata approvata dal Ministero dell’Interno con i Fondi del piano di azione e coesione (PAC) la graduatoria del parco progetti composta da 134 Azioni di rafforzamento Territoriale per i servizi di cura all’infanzia e 134 Azioni di Rafforzamento Territoriale per servizi agli Anziani non autosufficienti ed Eboli è risultata aggiudicataria.

I servizi

Queste risorse consentiranno di potenziare le attività dei micro nidi (270mila euro), delle ludoteche (138mila) e le attività di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti (316mila). Dopo le misure del PNRR Missione 5 altre risorse arrivano dunque sul Piano di Zona, ambito S3 ex S5 con Eboli capofila. Soddisfatti per il lavoro svolto gli assessori comunali Massimiliano Curcio e Damiana Masiello. "Alle polemiche di questi giorni rispondiamo con i fatti - hanno dichiarato all’unisono - Come si può constatare non è vero che le Politiche Sociali siano al palo. Stiamo lavorando intensamente per recuperare fondi e ritardi accumulati negli anni scorsi. Nei prossimi giorni ci saranno altre novità".