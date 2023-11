Allarme furti in case ed aziende ad Eboli: arrestati due ladri

Due uomini (uno italiano, l’altro straniero) sono stati arrestati dai carabinieri di Eboli con l’accusa di furto. Entrambi sono ritenuti gli autori di due colpi verificatisi in altrettante abitazioni, situate tra viale Amendola e via San Bernardino, dove avrebbero rubato soldi ed oggetti preziosi. Inoltre, sempre loro, avrebbero portato via litri di gasolio da un’azienda situata nella zona industriale. I due presunti ladri sono stati ammanettati e messi a disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.