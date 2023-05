Svaligiati due appartamenti a Eboli, danni alle auto in sosta: si indaga

Due appartamenti svaligiati ad Eboli, giorni fa. L'ipotesi è che si tratti della stessa banda di ladri, entrata negli appartamenti dopo aver forzato le porte d'ingresso

I colpi

Il bottino comprende sia oggetti di valore che denaro contante. I colpi seguono il tentato furto a danno di una scuola di danza, a pochi passi da piazza della Repubblica. Sono stati segnalati anche danni ad alcune auto in sosta. Anche in questo caso non è da escludere che si sia trattato di tentativi di furto. Così come a ridosso di una finestra di un terzo appartamento, forzata, ma non al punto da permettere ai ladri di entrare. Le forze dell'ordine indagano sugli episodi