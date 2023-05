Ladro in manette ad Eboli. La notte del 30 aprile, i carabinieri hanno sorpreso uno straniero mentre, dopo aver rotto una portafinestra, cercava di rubare oggetti all’interno di un’abitazione situata lungo la litoranea. L’uomo, F.E.M le sue iniziali, è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto.