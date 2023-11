Carcasse di galline e polli abbandonate in strada, la scoperta choc

Galline trovate morte, nei pressi di un centro commerciale ad Eboli. La scoperta è stata fatta dalla polizia municipale. Si tratta di galline e polli, senza vita, lasciati per strada.

Le indagini

Le carcasse erano in bella vista, in sfregio anche all'ambiente e alle conseguenze che ne potrebbero derivare, visto che sono state trovate su di una strada pubblica e all'aperto. In ragione di ciò, è intervenuta l'Asl che si occuperà del recupero degli animali per poi approfondire le cause della morte. Potrebbero essere state avvelenate o uccise in un primo momento, poi spostate in altro luogo. Al vaglio potrebbero finire anche le immagini provenienti da qualche telecamere di sorveglianza della zona.