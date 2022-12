"Dacci i soldi", adolescente preso a cinghiate dal branco ad Eboli

Branco di nuovo in azione nella città di Eboli. Questa volta la vittima è un ragazzo di 20 anni che, martedì sera, è stato prima accerchiato e poi aggredito da un gruppo di quindicenni che – stando alla sua testimonianza – volevano soldi.

L'agguato

L’adolescente è stato preso a cinghiate e ferito al volto e al petto in Piazza Pastrana, a pochi metri dalla sede del Comune. Il gruppo di minorenni si è dato subito alla fuga, mentre il 20enne è stato condotto in ospedale per essere medicato. Anche su questo episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, che, oltre alla sua testimonianza, hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona per risalire all’identità degli aggressori.