Imbarcazione arenata in spiaggia, depredata da gruppo di stranieri

Depredata imbarcazione arenata in spiaggia ad Eboli da parte di un gruppo di stranieri. A scoprirlo la polizia municipale.

Il caso

Gli agenti hanno scoperto che una ventina di extracomunitari avevano preso possesso dell'imbarcazione e l'hanno svaligiata. Giunti in loco, il gruppo è fuggito via. Dell'episodio è stata notiziata anche la Capitaneria di Porto per evitare altri furti e avviare contestualmente delle indagini per prevenire nuovi e potenziali furti