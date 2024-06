Eboli, inaugurato il depuratore di Coda di Volpe

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del depuratore di Coda di Volpe situato nel territorio comunale di Eboli. A partecipare anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

L'intervento

L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania nell'ambito delle azioni per il miglioramento della qualità delle acque. "Questa opera - ha detto De Luca - vale otto milioni di euro. Si completerà poi a settembre un altro pezzo di depurazione da Campolongo al Tusciano, per nove milioni. Con questi interventi consentiamo la depurazione per quanto riguarda la fascia costiera da Pontecagnano a scendere giù. È uno degli obiettivi strategici che avevamo. Tutti e due gli interventi sono stati finanziati dalla Regione con i fondi sviluppo e coesione, quelli che sono attualmente bloccati da un anno da questo governo irresponsabile".