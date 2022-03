Incidente a Eboli, scontro tra tre auto: ferita anche una donna incinta

Un incidente stradale si è verificato tra tre auto, lungo la litoranea di Eboli. Per cause ancora da accertare un’Audi A3, una Fiat Bravo e un furgone, si sono scontrati tra loro.

Il sinistro

Su di un'auto viaggiava anche una donna in stato di attesa, che è stata trasferita presso il pronto soccorso di Battipaglia. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Altre due persone, invece, sono rimaste ferite in maniera lieve.