Incontro fra amministrazione comunale e balenatori della Marina di Eboli. La riunione, come chiarito da una nota del Comune, è servite a chiarire il quadro dopo le ultime polemiche sulle concessioni.

L'incontro

Durante l'incontro si è discusso anche delle criticità della fascia costiera ebolitana. Il sindaco, Mario Conte, ha annunciato di aver sollecitato l’Asis perché risolva il problema degli attacchi fognari. "Abbiamo già stabilito un incontro per giovedì perché quello delle fognature in zona litoranea è un problema da risolvere se vogliamo avere acque veramente pulite e richiamare i turisti" spiega il primo cittadino. Annunciata, inoltre, l’istituzione di un tavolo tecnico che dovrà esaminare i prossimi strumenti urbanistici che avranno ricadute sulla fascia costiera, non solo il Puc, ma anche il Paf (Piano di assestamento forestale) e il Pad (Piano degli arenili). "Un confronto serio e costruttivo – ha dichiarato l’Assessore Consalvo – che ha sgombrato il campo da dubbi, preoccupazioni e perplessità. L’amministrazione sta lavorando al rilancio della fascia costiera e lo farà in piena collaborazione e intesa con gli operatori del settore". "È stato un importante momento di confronto e di chiarimento con i balneatori – ha aggiunto Vito Maratea – con loro abbiamo deciso di creare un tavolo tecnico che discuta non solo delle concessioni, ma anche degli strumenti di pianificazione territoriale".