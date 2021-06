Eboli, investe tunisino ma non presta soccorso: indagini sulla ricerca di un veicolo

Investe un pedone, poi fugge. E' accaduto sabato sera, sulla litoranea di Eboli. Sull'incidente indagano i carabinieri, che hanno identificato auto e targa. L'uomo rischia una denuncia per lesioni e omissione di soccorso. Ad essere investito un tunisino, le cui condizioni non desterebbero preoccupazione

Il fatto

La vittima è stata soccorsa sul posto da un'ambulanza del 118, poi trasferito in ospedale a Eboli, in radiologia poi in pronto soccorso. I medici non hanno ravvisato ferite o lesioni agli organi interni. La strada dove è avvenuto l'incidente resta critica, in ragione di episodi simili del passato e per le richieste dei cittadini di un presidio di polizia, specie nelle ore notturne.