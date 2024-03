Attimi di paura ad Eboli per un investimento che ha coinvolto una donna. L'incidente si è verificato intorno in Via Ripa, nei pressi dell'incrocio con Via San Berardino.

L'incidente

L'autista non si è fermato a prestare soccorso. Passanti e commercianti della zona hanno assistito la donna e chiamato le forze dell'ordine. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Eboli dal 118 e le è stato diagnosticato un trauma facciale. I carabinieri, utilizzando le telecamere di sorveglianza nella zona, stanno cercando di identificare e catturare l'autista responsabile.