Si picchiano all'uscita da scuola: ferito un 13enne ad Eboli

Momenti di tensione, nei giorni scorsi, ad Eboli, dove sono volati pugni e spintoni tra alunni sotto gli occhi dei genitori e del conducente di un autobus. I due litiganti sono stranieri ed uno di loro, un 13enne, è rimasto ferito. Entrambi frequentano – come riporta “La Città”– l’istituto scolastico “Virgilio” a Santa Cecilia.

La testimonianza

"Ho accompagnato il bambino 13enne ferito a casa. Aveva un occhio grosso come un cocomero. Spero che i genitori siano andati in ospedale” afferma la mamma di un giovanissimo alunno non coinvolto nella lite sfociata in aggressione. Tra i testimoni oculari presenti, pare che nessuno sia intervenuto per placare gli animi. Le famiglie lanciano un accorato appello al sindaco Mario Conte affinchè garantisca maggiore sicurezza e controlli davanti alle scuole della città.