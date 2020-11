Terrore in litoranea ad Eboli, accoltellati due pescatori e il custode di un lido

Momenti di tensione, nella serata di ieri, in località Campolongo di Eboli, dove, tra le 21 e le 22, si sarebbero verificate tre rapine con tre accoltellamenti. Secondo le prime indagini, due pescatori e un custode di uno stabilimento balneare della zona sarebbe stati aggrediti da due giovani stranieri, con il volto coperto da cappello e mascherina, armati di coltelli da macellai.

I tre episodi

Il primo a finire nel mirino è stato un giovane pescatore che, durante la rapina, è stato colpito alla gamba, con i rapinatori fuggiti con soldi e telefonino; subito dopo è toccato al custode di un lido che, invece, ha riportato un taglio alla mano; infine l’altro pescatore di 23 anni, che è stato raggiunto da diversi fendenti in riva al mare. Le tre vittime sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Ma sono le condizioni del 23enne a preoccupare i sanitari, che gli hanno dovuto medicare tre ferite provocate da altrettante coltellate al collo, al torace e alla gamba. Sui tre episodi di violenza sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che, dopo i primi rilievi, ora sono sulle tracce della banda di malviventi.