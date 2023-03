Eboli a lutto, addio a don Enzo Caponigro: il cordoglio del sindaco

È con profondo dolore che poco fa ho accolto la notizia della scomparsa di don Enzo Caponigro. Baluardo di Fede operosa, esempio di cristianità dedita al costante perseguimento del bene comune, è stato un attore essenziale della vita sociale di Eboli.

Lo ha scritto il sindaco di Eboli, Mario Conte. "Fino all’ultimo rettore di Sant’Antonio e cappellano del Cimitero, in precedenza rettore del Santuario dei Santi Cosma e Damiano e a lungo riferimento della Parrocchia della Madonna delle Grazie: sempre instancabile, concreto, stimolante. - ricorda il primo cittadino - Anche l’ultima volta che ho avuto il piacere di incontrarlo, in occasione del suo 90º compleanno, non aveva fatto mancare le sue critiche riflessive ed i suoi consigli illuminanti. Mancherà davvero a tutti noi. Con le condoglianze a nome dell’amministrazione, una preghiera per lui, un abbraccio ai suoi famigliari". Comunità a lutto.