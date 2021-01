Picchiava i genitori per avere soldi: arrestato 31enne ad Eboli

Un 31enne di Eboli è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Salerno, il giovane avrebbe ripetutamente minacciato e usato violenza nei confronti dei suoi genitori per ottenere delle somme di denaro.

Gli altri episodi

Nel mese di luglio il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, forzò un posto di blocco dei carabinieri poiché era sprovvisto della patente; ad agosto, invece, finì in manette perché considerato uno dei componenti di una banda accusata di aver messo a segno delle rapine tra Baronissi ed Olevano sul Tusciano. Inoltre, nel corso degli anni, lo stesso si è reso protagonista di altri episodi di violenza.