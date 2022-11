Eboli, al via i lavori di messa in sicurezza dei Sentieri dell'Ermice

Sono partiti i lavori di messa in sicurezza e pulizia dei sentieri dell’Ermice ad Eboli. L’intervento, per un totale di 26mila euro, prevede il ripristino della funzionalità e la pulizia del sentiero, il ripristino delle aree attrezzate e delle staccionate, la pulizia dei canali e la manutenzione ordinaria degli immobili in uso/proprietà degli enti gestori delle aree protette. Una messa in sicurezza finalizzata anche a garantire il deflusso delle acque piovane che, senza la pulizia dei canali, potrebbero provocare allagamenti e smottamenti.

L'intervento

“Vorrei ringraziare anche l’Ermice Aps e in particolare Michele Biondi che, con la consueta disponibilità, sono da sempre custodi dell’Ermice e il presidente dell’ente Parco il dottor Fabio Guerriero, con il quale si è instaurata una proficua collaborazione e sinergia – ha affermato l’assessore Consalvo – Ora agli interventi di pulizia e messa in sicurezza concordati con la Sma Campania e con l’ente Parco ci auguriamo segua un atteggiamento civile da parte della collettività”.