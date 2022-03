Già denunciato, insegue e minaccia la ex: 52enne finisce in carcere

Insegue e minaccia di morte la ex moglie, arrestato un 52enne nel salernitano. Sono stati i carabinieri della locale stazione a intervenire a Eboli, nella tarda serata di ieri, e ad arrestare l'uomo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della donna di 49 anni.

Il caso

Il 52enne era stato già denunciato nel gennaio scorso per maltrattamenti. Ieri sera è stato sorpreso dai militari dell'arma mentre inseguiva e minacciava di morte la ex fino alla Compagnia di Eboli. Ed è li' che è stato arrestato per poi essere accompagnato alla casa circondariale di Salerno-Fuorni.