Si toglie la vita dopo la fine del fidanzamento: dolore a Battipaglia per la morte del 23enne

Si sarebbe impiccato dopo essere stato lasciato dalla sua fidanzata, la quale avrebbe scoperto il suo tradimento. E’ questa l’ipotesi più accreditata, su cui stanno indagando le forze dell'ordine, in merito all’insano gesto compiuto, ieri, ad Eboli, da un ragazzo di 23 anni residente a Battipaglia.

Il dramma

Il corpo del giovane è stato trovato sospeso tra le scale all’interno dell’azienda presso la quale lavorava. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato inutile. Sotto choc i familiari e gli amici del 23enne che, in queste ore, stanno pubblicando numerosi messaggi di cordoglio sui social. In tanti si stanno recando anche presso l'abitazione dei familiari per stringersi al loro dolore.