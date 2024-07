Incidente tra auto e moto a Capaccio: è morto il centauro 27enne

Non c’è l’ha fatta Antonio Cicalese, 27 anni, il centauro di Eboli rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi, sabato sera, lungo la Strada Statale 18, tra Capaccio Paestum e Agropoli. La famiglia ha donato gli organi.

Il dramma

Cicalese era alla guida della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro una Toyota Yaris. Il motociclista è finito sull’asfalto, riportando danni gravi agli organi interni. Trasferito in eliambulanza all’ospedale del Mare a Napoli, ha ricevuto l’amputazione della gamba. Le sue condizioni di salute gravissime non sono mai migliorate. E, poche ore fa, il suo cuore ha smesso di battere.