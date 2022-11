Morto a Eboli dopo proiettile al collo, tre indagati per omicidio

Si terrà domani l'autopsia sul corpo di M.S. , il 29enne morto dopo un colpo di pistola al collo. Sono tre le persone indagate, con precedenti per spaccio, con l'accusa di omicidio volontario.

L'inchiesta

L’autopsia dovrà escludere eventuali errori medici da parte dei camici bianchi che hanno assistito l'uomo in ospedale, durante i 28 giorni di agonia nell'ospedale Cto di Napoli. Non è ancora chiara la vicenda che ha portato alla morte del ragazzo. Quest'ultimo, lo scorso 29 settembre, si trovava in automobile insieme al fratello al Rione Pescara a Eboli, quando degli sconosciuti si erano avvicinati alla vettura e avevano esploso colpi di pistola contro la vittima. Un proiettile lo aveva raggiunto al collo, con danni gravissimi riportati alle vertebre. Le condizioni di salute del ragazzo erano apparse da subito disperate, tanto che fu trasferito all'ospedale Cto di Napoli. I tre indagati sono stati sottoposti all'esame del guanto di paraffina, mentre i carabinieri raccoglievano elementi nel quartiere, a Eboli. Sullo sfondo gli inquirenti pensano ad una guerra per la gestione dello spaccio di droga.