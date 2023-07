Eboli a lutto: addio al sindacalista della sanità Rolando Scotillo

Lutto ad Eboli per la scomparsa prematura di Rolando Scotillo, dirigente della Fisi-Sanità. Il noto sindacalista è deceduto la scorsa notte a causa di un malore improvviso. La notizia della sua dipartita sta facendo il giro della città e della provincia, dov’era molto attivo soprattutto per le sue battaglie a tutela della sanità pubblica. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati, in queste ore, sui social.