Eboli piange il "compagno" Silvio Masillo, storico segretario dei comunisti

Lutto nel mondo della sinistra ebolitana per la scomparsa di Silvio Masillo, storico segretario cittadino di Rifondazione Comunista. “Comunista vero”, Masillo era molto conosciuto e stimato non solo dai “compagni” ma anche dagli avversari politici per la sua coerenza e la sua grande passione per la politica.

La vicinanza ai sindaci

Per anni è stato vicino all’ex sindaco Gerardo Rosania e per un periodo anche all’ex primo cittadino Massimo Cariello. Da tempo lottava contro un male incurabile. Questa mattina sono stati celebrati i funerali nella chiesa Sacro Cuore. Sulla bara, una bandiera rossa con la falce e il martello.