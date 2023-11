Parcheggia l’auto vicino all’incrocio e viene multato dalla polizia locale. È quanto successo all’assessore Antonio Corsetto, che ha la delega alla sicurezza e proprio alla polizia locale. Come riferito da Il Mattino, l’assessore (che è anche dipendente della polizia locale di Battipaglia) avrebbe parcheggiato in via Ripa, a pochi passi dal Comune, nei pressi di un incrocio.

Le dichiarazioni

Corsetto riferisce di non aver ricevuto alcuna multa: “Se ho commesso un’infrazione pagherò come ogni cittadino”. Il sindaco, Mario Conte, ha invece difeso il suo assessore: “Doveva incontrarmi urgentemente al Comune, ma ha parcheggiato l’auto fuori posto ed è stato sanzionato. Le multe vanno pagate e non ci sono privilegi per nessuno”.