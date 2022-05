Va in giro con la patente sospesa e senza l'assicurazione: multato avvocato ad Eboli

Parcheggia la propria auto davanti al comando dei vigili per partecipare ad un’udienza. La vettura, però, è priva di assicurazione e persino del ticket per la sosta. Per questo, un avvocato di Eboli è stato sanzionato dagli agenti della Polizia Municipale che si sono accorti anche della presenza del tesserino dell’Ordine degli Avvocati esposto sul cruscotto.

La maxi multa

Inoltre, all’arrivo del legale, si è appreso che lo stesso era privo di patente in quanto sospesa per guida in stato di ebrezza. E così, al termine degli accertamenti di rito, l’avvocato è stato sanzionato per 866 euro perché l’auto era sprovvista della polizza assicurativa e per 5100 euro per guida senza patente.