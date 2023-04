"Quanto prendi?", prostituta seminuda e cliente multati dai vigili ad Eboli

Una prostituta e il suo cliente sono stati multati ad Eboli. La ragazza seminuda di soli 22 anni, proveniente da Bari, da alcuni giorni era stata avvistata lungo la Strada Statale 18 nei pressi del centro commerciale “Cilento Outlet Village”. Lì si posizionava per attirare l’attenzione degli automobilisti di passaggio.

Il blitz

Ieri mattina, però, gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato un blitz identificando sia lei sia un anziano di 74 anni del Cilento, che si sarebbe finanche infastidito in quanto non era riuscito a portare a termine il rapporto sessuale con la giovane straniera. Per entrambi è scattata una sanzione amministrativa, per la 22enne anche il divieto di frequentare la SS18.