Volano sacchetti di spazzatura dal balcone: multato un intero condominio

Gli agenti della Polizia Municipale di Eboli sono intervenuti, in Piazza Matteo Ripa, per porre fine all’inciviltà di alcuni residenti. Un intero condominio, infatti, è stato multato, con una sanzione di 200 euro, per il lancio di sacchetti dell’immondizia ed ha ricevuto una diffida per la rimozione della spazzatura. Sono in corso accertamenti per individuare l’autore del gestore.