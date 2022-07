Rifiuti abbandonati nel centro di Eboli: scattano dieci multe

Stamattina, a partire dalle 6,30 l’assessore comunale di Eboli Nadia La Brocca, accompagnata dalle guardie ambientali e dagli operatori Sarim ha portato a termine una serie di serrati controlli nelle principali strade del centro cittadino: viale Amendola, Via Colombo, piazza Mustacchio, piazza Carlo Levi, via don Michele Paesano, Ss 19, via Gramsci, via Rocco Scotellaro.

I controlli

I reati contestati sono di abbandono illegale di rifiuti, abbandono presso altri civici, errato conferimento, errata differenziata. Dieci i verbali elevati alla cittadinanza. I controlli proseguiranno in tutta la città e che non verranno più tollerate infrazioni al regolamento. La multa giunge ad un massimo di 500 euro. "Invitiamo ancora una volta la cittadinanza a rispettare le regole della differenziata. È una questione di rispetto civico per l’ambiente e per i concittadini".