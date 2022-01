Eboli, task force dei vigili: multati negozi di kebab

Multati negozi di kebab. L'operazione, questa mattina, ad Eboli da parte della polizia municipale.

I controlli

Sono diverse attività alimentari, quali macellerie e attività di preparazione di kebab in località Santa Cecilia, ad essere state controllate. Gli agenti hanno elevato decine di verbali per violazioni alla normativa sulla preparazione conservazione ed etichettatura degli alimenti. In un'attività sono stati sequestrati alimenti non etichettati tra cui spezie usate per la preparazione del kebab. In due attività le schede dell’autocontrollo HACCP non erano state compilate. Elevate sanzioni per un ammontare di circa 10mila euro. Altre violazioni sono state elevate per la conservazione della carne e di prodotti surgelati che ha comportato l’immediata distruzione della merce.