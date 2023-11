Via libera della Giunta di Eboli il progetto esecutivo per l’adeguamento funzionale, sismico e impiantistico della palestra dell’Istituto Comprensivo Matteo Ripa. Il progetto è finanziato con 350mila euro attraverso i fondi Pon 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. I lavori saranno affidati nelle prossime settimane ed inizieranno entro la fine dell’anno. La durata dell’opera è stimata in 6 mesi.

L’intervento

Il progetto esecutivo, nello specifico, prevede l’adeguamento sismico e funzionale della palestra attraverso lavori di carattere edilizio ed impiantistico. “Come dimostrano anche questi lavori che inizieranno a breve – ha dichiarato il sindaco Mario Conte – la nostra attenzione per le scuole cittadine è massima. Soprattutto faremo in modo che i nostri piccoli studenti possano sentirsi al sicuro negli edifici scolastici ed abbiano ambienti di apprendimento più idonei”. “Il Patrimonio scolastico ebolitano a causa della sua età - ha aggiunto l’assessore Marisei che sta seguendo da vicino tutti gli iter – necessita di importanti lavori di ristrutturazione. È quanto stiamo facendo sin dal nostro insediamento, in alcuni casi costruendo nuovi edifici grazie ai finanziamenti acquisiti. Del resto vogliamo che gli spazi scolastici siano adeguati ai nuovi standard europei e su questa linea stiamo procedendo e procederemo nei prossimi mesi”.