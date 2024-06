Il Comune di Eboli ha adottato un nuovo disciplinare per la gestione dei canili, predisposto dall’Ufficio Ambiente sotto la guida dell’ingegner Cosimo Polito e su impulso dell’assessore all’Ambiente, Nadia La Brocca. Il nuovo regolamento, che cambia sostanzialmente i servizi offerti dagli affidatari, è stato redatto in risposta alla necessità di adeguare le tariffe giornaliere per i cani, come previsto dall’articolo 29 del Regolamento della Regione Campania

La gara

La gara per la gestione dei canili, condotta dalla Cuc Sele Picentini, è stata assegnata per due anni al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalle ditte "Dog's town Srl" e "Soc. Coop Dog Park". Il nuovo disciplinare introduce una serie di servizi obbligatori prima non previsti, con l'obiettivo di ridurre l’abbandono dei cani, incentivare le adozioni e promuovere il rispetto per gli animali da compagnia. "L’obiettivo del nuovo disciplinare è di ridurre il fenomeno dell’abbandono dei cani, incentivare le adozioni e educare al rispetto degli animali da compagnia», ha spiegato l’Assessore La Brocca. «Sarà possibile far visita ai cani ospitati, organizzare giornate di microchippatura a domicilio e giornate di sensibilizzazione per la cittadinanza". Il canile sarà dotato di un medico veterinario e di un numero adeguato di personale. Sarà aperto al pubblico almeno tre giorni a settimana per quattro ore al giorno, compreso un giorno festivo o prefestivo, per facilitare l’accesso a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali. Il Comune effettuerà sopralluoghi periodici per verificare il rispetto del disciplinare e la corretta gestione dei cani. Tra le novità, il disciplinare impone alla ditta affidataria di:

- Promuovere attività di informazione e sensibilizzazione per prevenire il randagismo e raggiungere un tasso annuo di affidi pari almeno al 10% dei cani ospitati.

- Organizzare attività nelle scuole con esperti qualificati, trattando temi come la prevenzione delle zoonosi, l’anagrafe canina e i microchip, i principi di ecologia e il comportamento degli animali domestici, e la sensibilizzazione contro i maltrattamenti e gli sfruttamenti illeciti.