Eboli, nuovo svincolo autostradale: incontro Comune-Rfi

Lunedì 22 luglio è previsto un incontro tra il Comune di Eboli e il Consorzio XENIA, impresa appaltatrice del progetto di Alta Velocità Lotto 1A Eboli - Romagnano al Monte, per accelerare le procedure di realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Eboli. L'incontro, fa sapere l'amministrazione, si rende particolarmente significativo alla luce del tragico incidente che ha causato la morte di due coniugi salernitani sul tratto autostradale vicino allo svincolo.

L'incontro

"RFI ha completato le procedure e assunto il progetto del nuovo svincolo autostradale, il cui completamento è previsto entro il 2027, " ha spiegato il sindaco di Eboli, Mario Conte. "I recenti fatti luttuosi hanno rinnovato l’esigenza di mettere mano al progetto per migliorare la sicurezza e snellire il traffico. Abbiamo richiesto modifiche migliorative al progetto originale di Anas, ora gestito da RFI, per l’accesso all’area PIP e per la sicurezza complessiva dell’area." Il progetto è ora sotto la competenza di RFI e fa parte del programma di realizzazione dell’alta velocità, una circostanza che dovrebbe consentire di ridurre i tempi di attuazione. Negli ultimi due anni, c'è stata un'accelerazione significativa verso la realizzazione del nuovo svincolo, con importanti passaggi burocratici completati, tra cui autorizzazioni VIA e VAS e il parere favorevole della Direzione Belle Arti e Paesaggio. "L’Anas ha trasmesso il progetto a RFI, poiché interferisce con i lavori dell’alta velocità," ha ricordato l’assessore ai lavori pubblici, Salvatore Marisei. "Ora Rete Ferroviaria Italiana, tramite il consorzio XENIA, procederà all’esecuzione dell’intervento, consentendo di accelerare i tempi. Confidiamo che l’incontro di lunedì con il direttore dei lavori del consorzio XENIA fornirà tempi certi per l’avvio dell’opera."