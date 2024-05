Droga e clandestini, vasta operazione della Polizia: arresti ed espulsioni

Una vasta operazione ad alto impatto e di contrasto all’immigrazione clandestina è stata svolta dalla Polizia di Stato nell’area provinciale del comune di Eboli. Al blitz hanno collaborato anche le altre forze dell’ordine: carabinieri e guardia di finanza, insieme alla Polizia Municipale di Eboli e al Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile. In sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stata decisa la pianificazione dell’operazione, particolarmente rilevante per la sicurezza delle aree in cui si è svolta, interessate da una vasta presenza di immigrati, molti dei quali irregolari.

Arresti ed espulsioni

Complessivamente sono state controllate 257 persone, di cui 60 con precedenti di polizia; 168 i veicoli controllati; 10 i posti di controllo effettuati; 14 le sanzioni amministrative elevate per violazione al codice della strada; un marocchino, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso presso la propria abitazione di 100 grammi di hashish; un altro marocchino è stato denunciato in stato di libertà perché inottemperante al provvedimento di espulsione con rimpatrio; 39 i cittadini extracomunitari controllati, di cui 3 di nazionalità marocchina, colpiti da espulsione con ordine di abbandonare il territorio.