Eboli, otto nuove assunzioni al Comune: ecco i requisiti

Otto nuove assunzioni al Comune di Eboli. Il Comune ha pubblicato infatti un avviso per la ricerca di 8 istruttori amministrativi categoria C (posizione economica C1) a tempo pieno ed indeterminato.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di assunzione tutti i soggetti “utilmente collocati, e non assunti, in graduatorie, in corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire”. Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre l’8 agosto 2022. Tre le modalità per la candidatura: consegna a mano presso il protocollo del Comune, recapito postale (raccomandata) o Pec.