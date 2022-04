Sorpreso ad usare due pass per disabili: denunciato assicuratore di Eboli

Un assicuratore di Eboli è finito nei guai perché – secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Municipale – avrebbe utilizzato due ticket per disabili per parcheggiare gratuitamente. In particolare, avrebbe fotocopiato il cartellino che era solito apporre sulla proprio vettura.

La denuncia e la multa

Ad accorgersi del raggiro, in via San Berardino, gli ausiliari del traffico che hanno prontamente segnalato il caso ai vigili urbani. Ora l’uomo dovrà pagare una multa di 258 euro e gli sono stati decurtati dei punti dalla patente. Per lui è scattata anche una denuncia all’Autorità Giudiziaria per falso ed uso improprio del pass per disabili.