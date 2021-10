Parcheggia nel posto dei disabili usando il pass del padre morto: 55enne denunciato ad Eboli

Parcheggiava l’auto utilizzando il pass per disabili del padre deceduto. Per questo un 55enne di Eboli è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per sostituzione di persona e sanzionato con una multa di 400 euro.

I controlli

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi. A sorprenderlo sono stati gli agenti della Polizia Municipale che, ovviamente, gli hanno ritirato anche il pass. I controlli proprio riguardanti l'utilizzo del permesso per parcheggiare nei posti riservati ai disabili proseguiranno anche nelle prossime settimane in tutte le aree di sosta della città.