Passeggiano per strada ma sono positivi al Covid: denunciati marito e moglie

Si trovavano in strada, a passeggiare in centro, anche se positivi al Covid-19. Per questo motivo, sono stati denunciati marito e moglie, ad Eboli

I controlli

I due avrebbero dovuto restare in casa, per rispettare la quarantena obbligatoria. A scoprire entrambi è stata la polizia municipale. Per loro è scattata la denuncia a piede libero ed una sanzione amministrativa