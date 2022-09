Eboli, al lavoro 111 percettori di Reddito di Cittadinanza

Sono 111 i percettori di Reddito di Cittadinanza al lavoro sul territorio di Eboli. Due i progetti messi in campo dall’amministrazione: “Curare il Nostro Territorio” e “Miglioriamoci a Piccoli Passi”.

Le attività

I due Puc in questione prevedono: interventi di piccola manutenzione e pulizia presso gli edifici comunali; interventi di piccola manutenzione e pulizia presso il cimitero, pulizie straordinarie di edifici e aree comunali, raccolta di piccoli rifiuti; ausilio alle educatrici nella vigilanza ed educazione dei bambini negli spazi pubblici per quanto riguarda il secondo. Nei prossimi giorni, invece, a partire da lunedì 5 settembre, le convocazioni dei percettori che parteciperanno agli altri due progetti, “Sicurezza Beni Comuni” per la vigilanza e la tutela del nostro territorio; “Solidarietà Attiva”, con il quale i lavoratori si occuperanno di aiutare le famiglie e le persone anziane in difficoltà.

Le parole dell’assessore

“È una soddisfazione sia per l’amministrazione che per gli uffici vedere attivati per la prima volta sul territorio ebolitano i progetti utili alla collettività ai quali abbiamo lavorato a lungo. – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Damiana Masiello - Ritengo che anche per i percettori di Rdc sia una soddisfazione vedersi valorizzati ed impiegati a servizio della collettività”.