Eboli, scongiurato il commissariamento del Piano di Zona

Il Piano di Zona di Eboli non verrà commissariato. È quanto emerso dall’incontro avvenuto ieri mattina fra il sindaco, Mario Conte, l’assessore al Piano di Zona, Massimiliano Curcio, e l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Lucia Fortini.

Le parole dell'assessore

“L’assessore Fortini – si legge nella nota del Comune - ha assicurato non solo che il paventato commissariamento non avrà luogo, ma anche che sarà presente all’inaugurazione dell’azienda consortile che sarà chiamata a gestire il Piano di Zona S3 ex S5”.