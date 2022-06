Eboli, i sindaci del Piano di Zona: "L'obiettivo è la revoca del commissariamento"

I sindaci del coordinamento istituzionale del Piano di Zona S3, guidato da Eboli, hanno approvato la programmazione 2020. La mancata trasmissione di tale documento è stata alla base della decisione della Regione Campania di commissariare gli atti dell'esercizio 2020 del Piano di Zona. La speranza, ora, è che con il varo della programmazione 2020 si possa arrivare alla revoca del commissariamento.

La dichiarazione

“Stiamo recuperando i ritardi accumulati tra il 2019 ed il 2020” sottolineano i sindaci del coordinamento istituzionale: “Ma in ogni caso il commissariamento, se anche non dovesse essere revocato, come ci auguriamo vista la trasmissione in corso degli atti dovuti, non incide affatto sull’iter in corso per la creazione dell’azienda né sui servizi da erogare per le altre annualità”. All’orizzonte c’è la creazione di un’azienda speciale, per la quale si attende la risposta formale della Regione. Successivamente si procederà all’approvazione nei rispettivi consigli comunali.