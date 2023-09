Eboli, approvato il progetto per il nuovo asilo comunale a Santa Cecilia

La giunta comunale di Eboli ha approvato il progetto definitivo per il nuovo asilo nido in località Santa Cecilia. L’importo complessivo dei lavori, che saranno realizzati con fondi PNRR, è di 1.177.597,08 euro. L'asilo è organizzato in due sezioni, una per i lattanti e semidivezzi ed un'altra per i divezzi e potrà ospitare fino ad un massimo di 60 bambini, tra 0 e tre anni, così aumentando in modo significativo l’offerta dei posti disponibili per le famiglie ebolitane.

Il progetto

La struttura, ad un solo piano, prevede spazi interni ed esterni per i piccoli ospiti, ma tiene conto anche della necessità di efficientamento energetico, essendo classificato come “edificio ad energia quasi zero”, con un impianto fotovoltaico da 27 Kwp.Per gli spazi esterni, prato, siepi e alberi garantiranno ombreggiature ed un minor consumo energetico, sia d’inverno che d’estate. Sono previsti anche appositi parcheggi con un accesso carrabile distinto. L’irrigazione del verde sarà garantita da un sistema di raccolta delle acque meteoriche, senza ulteriori consumi d’acqua.

I tempi

L’apertura del cantiere è prevista per i primi mesi del 2024, per la realizzazione del nuovo plesso si stima la durata di un anno. “Il progetto dell’Amministrazione comunale - spiega l'assessore Marisei - risponde all’esigenza di dotare Santa Cecilia e i nuclei periferici di un servizio educativo e sociale assente fino ad oggi, potenziando e migliorando l’offerta formativa sul tutto il territorio comunale con un nuovo edificio moderno e innovativo”