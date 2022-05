Fornisce alibi ad uomo che rapinò prostituta, ora rischia una condanna

Da testimone a imputato di violenza sessuale e rapina ai danni di una prostituta. Un uomo rischia 4 anni di carcere, secondo quanto chiesto dalla Procura nella requisitoria tenuta giorni fa, al tribunale di Salerno.

La storia

L'imputato è un 30enne di Eboli. Secondo indagini, almeno in tre avrebbero trascinato una donna, che si prostituiva per strada, in un luogo appartato per abusare di lei e rapinarla: ad essere individuato fu colui che per primo avvicinò la prostituta. L'attuale imputato testimoniò a suo favore, ma la dichiarazione viene ritenuta fasulla. Fu infatti riconosciuto dalla vittima. In tre salirono in auto - il terzo è rimasto sconosciuto - legarono la donna con le mani dietro le spalle e la violentarono a turno. Trasmessi gli atti al pm, il 30enne è finito sotto processo (intanto il primo imputato è stato condannato): davanti ai giudici, alla scorsa udienza, ha raccontato di aver detto il falso all’epoca del primo processo per difendere l’amico. Tra un mese ci sarà la sentenza.