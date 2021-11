Attira i clienti in un casolare e li deruba: caccia alla "lucciola" di Eboli

Adescherebbe gli anziani sulla litoranea di Eboli, per poi derubarli: è caccia ad una prostituta di etnia Rom.

Il caso

Secondo quanto riporta La Città, la donna attirerebbe i clienti con la promessa di prestazioni sessuali, conducendoli in un casolare nascosto nella pineta ma, una volta a riparo da occhi discreti, li deruberebbe di tutto. Indagini in corso per far luce sugli episodi denunciati.