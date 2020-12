Sorpresi con le prostitute ad Eboli: cinque "clienti" denunciati, c'è anche un professore

Nonostante le misure restrittive per prevenire la diffusione del Covid-19, c’è chi continua a recarsi in litoranea per “incontrare” le prostitute.

La task force

Nel corso dei controlli effettuati nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Municipale hanno verbalizzato per cinque denunce a carico di altrettanti “clienti” accusati di aver violato le norme in vigore e per atti osceni in luogo pubblico. Nel mirino sarebbe finito un professore di matematica del Cilento, che avrebbe tentato invano di giustificarsi; nei guai altri quattro uomini provenienti da Pontecagnano Faiano e Bellizzi. Oltre alla denuncia, dovranno pagare una sanzione amministrativa di 400 euro.