Ragazzo trovato con una grave ferita alla testa in strada: è in coma

Un ragazzo di origine magrebina è stato ritrovato, la scorsa notte, con una grave ferita alla testa in località Santa Cecilia ad Eboli.

Le indagini

Il giovane, privo di documenti, sarebbe arrivato in Italia, da pochi giorni, dalla Francia. I sanitari del 118 lo hanno condotto presso il locale ospedale dov’è stato prontamente preso in cura dai medici, i quali gli hanno diagnosticato un’emorragia cerebrale. Ora è in coma perché non ancora operabile. Lo straniero sarebbe stato colpito alla testa con un oggetto contundente, probabilmente al termine di una lite furibonda.