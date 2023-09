Dramma ad Eboli, ragazzo di 23 anni trovato morto in una fabbrica

Dramma, oggi, ad Eboli dove un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto all’interno di una fabbrica dismessa situata nella zona industriale. Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo aver effettuato i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento non è esclusa alcuna pista, neanche quella del suicidio. Ma gli accertamenti sono tuttora in corso.