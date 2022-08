Eboli, rapina a mano armata in un centro scommesse

Rapina a mano armata in un centro scommesse sitiato in viale Amendola ad Eboli. Un uomo a volto coperto ed armato di pistola si è introdotto all'interno del locale facendosi consegnare il denaro presente in cassa, pari ad 8mila euro.

Le indagini

Ad indagare sull'accaduto i carabinieri della compagnia di Eboli, che stanno vagliando le immagini della videosorveglianza del locale per ricostruire l'identikit del rapinatore.