Eboli, rifiuti abbandonati nel centro storico: controlli a tappeto

Controlli a tappeto sul territorio di Eboli per debellare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti nel centro storico di Eboli. Guardie ambientali ed operatori della Sarim hanno percorso tutti i vicoli della zona antica rilevando numerose irregolarità e constatando il mancato rispetto della raccolta differenziata. Numerosi i verbali elevati. Due donne anziane sono state sorprese sul fatto perché stavano conferendo i rifiuti oltre l’orario consentito.

Le parole dell'assessore

“Invitiamo i cittadini a rispettare la città in cui vivono – ha dichiarato l’assessore all'Ambiente Nadia La Brocca – perché il centro storico diventi vivibile e accogliente e sia una risorsa da valorizzare. I controlli proseguiranno in tutte le zone e non faremo sconti a chi dimostra di essere incivile. Invitiamo tutti a diventare più attenti e collaborativi e a rispettare gli orari ed i giorni di conferimento, altrimenti i rifiuti restano in strada semplicemente perché lasciati dopo il passaggio dell’azienda”.